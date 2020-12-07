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Malezya Büyükelçisi Sazali Bin Mustafa Kemal, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu

Malezya Büyükelçisi Sazali Bin Mustafa Kemal, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya'nın Ankara Büyükelçisi Sazali Bin Mustafa Kemal'i kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Sazali, Erdoğan'a güven mektubu sundu. Sazali'nin, bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından, hatıra fotoğrafı çektirildi.


Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya'nın Ankara Büyükelçisi Sazali Bin Mustafa Kemal'i kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Büyükelçi Sazali, Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Sazali'nin, bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdiminin ardından, hatıra fotoğrafı çektirildi.

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