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Malazgirt Zaferi’nin 950. Yıl Dönümü Kutlama Programı'nda Başkan Erdoğan'da önemli açıklamalar

Malazgirt Zaferi’nin 950. Yıl Dönümü Kutlama Programı'nda Başkan Erdoğan'da önemli açıklamalar
26.08.2021 12:23
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Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bitlis Ahlat'ta Malazgirt Milli Park Alanı'nda Malazgirt Zaferi’nin 950. Yıl Dönümü Kutlama Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Eğer bugün bölgesinde ve dünyada gücü, itibarı ve etkisi giderek etkisi artan bir Türkiye varsa, ecdadın çok geniş bir coğrafyaya ektiği sevgi tohumlarını filizlendirmeye borçluyuz. " derken geleceğe yönelik ise "Dünyanın küresel ve ekonomik düzeninin yeniden şekillendiği şu dönemi de istikrar ile değerlendirdiğimizde artık zirveye çıkmış olacağız." mesajını verdi.


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