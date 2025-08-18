Malatya’da viyadükte zincirleme kaza: Trafik kilitlendi
Malatya Beylerderesi Viyadüğü’nde arıza yapan otomobil nedeniyle 4 aracın karıştığı zincirleme kazada yaralanan olmazken, kent trafiği uzun süre kilitlendi.
VİYADÜKTE ZİNCİRLEME KAZA
Kaza, saat 16.00 sıralarında Malatya Beylerderesi Viyadüğü girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yol kenarında arıza yaparak bekleyen 44 ADZ 078 plakalı otomobile, aynı yönde ilerleyen 44 AHR 343 plakalı otomobil, 44 AD 989 plakalı kamyonet ve 44 KC 042 plakalı minibüs çarptı.
UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU
Meydana gelen zincirleme kazada şans eseri yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar oluştu. Kaza nedeniyle viyadük üzerinde uzun araç kuyrukları meydana geldi.
TRAFİK NORMALE DÖNDÜ
Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasıyla bölgede trafik akışı normale döndü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.