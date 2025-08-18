Malatya’da viyadükte zincirleme kaza: Trafik kilitlendi

TRAFİK NORMALE DÖNDÜ Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasıyla bölgede trafik akışı normale döndü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

VİYADÜKTE ZİNCİRLEME KAZA Kaza, saat 16.00 sıralarında Malatya Beylerderesi Viyadüğü girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yol kenarında arıza yaparak bekleyen 44 ADZ 078 plakalı otomobile, aynı yönde ilerleyen 44 AHR 343 plakalı otomobil, 44 AD 989 plakalı kamyonet ve 44 KC 042 plakalı minibüs çarptı.