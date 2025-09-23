PODCAST
CANLI YAYIN
SON DAKİKA
GÜNCEL
EKONOMİ
SPOR
MAGAZİN
DÜNYA
YAŞAM
YAZARLAR
RESMİ İLANLAR
Haberler
Haber Videoları
Malatya’da tekstil atölyesinde korkutan yangın
Giriş Tarihi: 23 Eylül 2025 00:39
Güncelleme Tarihi: 23 Eylül 2025 00:40
E-posta
Yazdır
Yazı Boyutu
Abone Ol
Malatya’da bir tekstil atölyesinde çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiye tarafından söndürülen yangında işyerinde maddi hasar meydana geldi.
Bunlar da Var
00:38
Mersin’de otomobil kaldırıma ve ağaca çarptı: 2 yaralı
22.09.2025
Pazartesi
00:51
Çocukların kız arkadaş kavgası cinayetle bitti
22.09.2025
Pazartesi
01:57
The National Interest: ANKA-3 dengeleri değiştirecek!
22.09.2025
Pazartesi
00:48
Giresun'da cinayet! İş insanını öldürüp başında bekledi!
22.09.2025
Pazartesi
CANLI YAYIN