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Malatya'da şüpheli valiz paniği
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Malatya'da şüpheli valiz paniği

Giriş Tarihi: 12 Ekim 2024, 20:03 Güncelleme Tarihi: 12 Ekim 2024, 20:03

Malatya'da, yol ortasına bırakılan şüpheli valiz polisi alarma geçirdi.

Malatya'da şüpheli bir valiz çevredekilerde panik yarattı. Olay, saat 17.30 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Cevatpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yol ortasında kırmızı bir valizi gören çevredekiler durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilirken, valizin bulunduğu bölge güvenlik çemberine alındı.
Bölgede vatandaşların geçişlerine izin verilmez iken yapılan kontrollerde valizin boş olduğu belirlendi. Herhangi şüpheli bir duruma rastlanmayan olayda valiz incelenmek üzere polis merkezine götürüldü.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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