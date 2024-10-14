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Malatya'da nitelikli yağma operasyonunda 3 zanlı tutuklandı
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Malatya'da nitelikli yağma operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

Giriş Tarihi: 14 Ekim 2024, 20:24 Güncelleme Tarihi: 14 Ekim 2024, 20:24

Malatya'da nitelikli yağma iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerince, kentte farklı tarihlerde meydana gelen nitelikli yağma olaylarının faillerinin tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
Bu kapsamda 2 farklı müştekiye zorla 6 milyon Türk Lirası değerinde çek/senet imzalatan şüphelilerin M.B, İ.D, E.A, F.T, K.K. ve D.A. olduğu tespit edildi.
Ekiplerce 10 farklı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda M.B, İ.D, E.A. ve F.T. gözaltına alınırken, K.K. ve D.A'nın başka suçlardan hükümlü olarak cezaevinde bulundukları belirlendi.
Zanlıların adreslerinde yapılan aramada 7 çek/senet, 15 tarihi eser, 1 tabanca, tabancaya ait mühimmatlar ve 37 bin 500 Türk Lirası suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.B, E.A. ve F.T. tutuklanırken, İ.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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