Malatya'da kavga! 3 yaralı, 5 gözaltı!

Malatya'da trafikte başlayan tartışma, polis merkezi çıkışında yeniden alevlenerek bıçaklı kavgaya dönüştü. 12 kişinin karıştığı olayda 3 kişi yaralandı, 5 kişi gözaltına alındı.

Olay, saat 01.30 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Tecde Mahallesi İsmet Paşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, V.D., O.A., G.Ö., M.A., A.M.K., A.K., A.G. ile E.Ö., F.Ö., H.Ö., Ö.S. ve Ü.M. arasında trafikte başlayan tartışma polis merkezi çıkışında da devam etti. Taraflar arasında çıkan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgada F.Ö. ve H.Ö. bıçakla, Ü.M. ise darp sonucu yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kavgaya karıştıkları belirlenen 5 kişinin gözaltına alındığı olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

