Malatyada can pazarı: Alev alan tırdan sürücüyü son anda kurtardılar

Malatya’nın Darende ilçesinde akşam saatlerinde nefes kesen bir kaza yaşandı. Freni boşalan tır, yolcu otobüsüne çarpıp dere yatağına yuvarlandıktan sonra alev aldı. Sürücü, aracın içinde sıkışıp kalırken, çevredeki vatandaşlar alevlerin arasına girerek onu son anda kurtardı.

Edinilen bilgilere göre, Ankara istikametine ilerleyen 41 AOU 373 plakalı tırın freni boşaldı. Kontrolden çıkan dev araç, aynı yönde seyreden 34 GC 723 plakalı yolcu otobüsüne çarptı. Çarpışmanın etkisiyle tır, yol kenarındaki dere yatağına devrildi.

O anlar, güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Alevlerin arasında zamanla yarış

Devrilen tır kısa sürede alev topuna döndü. Sürücü kabinde sıkışıp kalırken çevredeki vatandaşlar korkusuzca alevlerin arasına girerek onu saniyeler içinde dışarı çıkardı. Yaralı sürücü sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Otobüste panik, yolda kargaşa

Kaza sırasında otobüsteki yolcular yara almadan kurtuldu ancak büyük panik yaşadı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Tır ise kullanılamaz hale geldi. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

