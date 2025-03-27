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Malatya’da bıçaklı kavga: 2 genç yaralandı!
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Malatya'da bıçaklı kavga: 2 genç yaralandı!

Giriş Tarihi: 27 Mart 2025 00:03 Güncelleme Tarihi: 27 Mart 2025 00:06

Malatya’da 18 yaş altı iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı. Olay, İnönü Caddesi üzerindeki Dede Korkut Parkı yakınlarında meydana geldi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Malatya'da, iki grup arasından çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay, 21.15 sıralarında İnönü caddesi üzeri Dede Korkut Parkı mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre bölgede 18 yaş altı iki grup arasında başlayan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda M.B. ve H.K. vücutlarının çeşitli yerlerine aldıkları bıçak darbeleri sonucu yaralanırken şüpheliler kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

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