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Malatya'da 4.9 büyüklüğünde deprem! Çevre illerde de hissedildi...

Malatya'da 4.9 büyüklüğünde deprem! Çevre illerde de hissedildi...

26.02.2020 05:13

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre Malatya'nın Kale ilçesinde, 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem; Şanlıurfa, Elazığ, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Adıyaman ve çevre illerden de hissedildi. İlk belirlemelere göre can ya da mal kaybı olmadı.


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