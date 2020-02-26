Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre Malatya'nın Kale ilçesinde, 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem; Şanlıurfa, Elazığ, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Adıyaman ve çevre illerden de hissedildi. İlk belirlemelere göre can ya da mal kaybı olmadı.
Malatya'da 4.9 büyüklüğünde deprem! Çevre illerde de hissedildi...26.02.2020 05:13
- Malatya'da 4.9 büyüklüğünde deprem! Çevre illerde de hissedildi...
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