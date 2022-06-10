Malatya'da 12 bin 535 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, ilçeye bağlı Sürgü Mahallesi'ndeki uygulama noktasında şüpheyle durdurulan bir kamyonda arama yaptı.

Aramalarda bidonlar içerisinde gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 12 bin 535 litre akaryakıt ele geçirildi.

Yakıtlara el koyan polis, gözaltına aldıkları şüpheliyi sorgulamak üzere emniyete götürdü.