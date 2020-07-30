Malatya tarihinin en büyük eroin operasyonu! Akrep logolu paketlerde 15 Milyon TL'lik eroin ele geçirildi

30.07.2020 17:04

Eroin tacirlerine Malatya tarihinin en büyük operasyonu düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 2 şahsa ait 375 paket halinde 195 kilogram eroin maddesi ele geçirilirken, burada konuşan Malatya Valisi Aydın Baruş, “Eğer bu 195 kilogram eroin yakalanmamış olsaydı belki binlerce gencimiz zehirlenecek ve aileleriyle birlikte karanlık bir geleceğe doğru yol alacaklardı” dedi.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yol kontrol noktasında gerçekleştirilen çalışma neticesinde bir kamyonun kasasında 2 şahsa ait 375 paket halinde 195 kilogram eroin maddesi ele geçirildi. Malatya tarihinin en büyük eroin operasyonu olduğu dile getirilen bu operasyonun dün basın açıklaması gerçekleştirildi. Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü'nde düzenlenen operasyonun açıklamasını, Malatya Valisi Aydın Baruş yaptı.

Vatandaşların can, mal ve nesil emniyetinin sağlanması, devletin en önemli görevlerinden olduğunu dile getiren Vali Baruş, bu kapsamda kolluk güçlerinin vatandaşların can emniyetinin sağlaması için gece-gündüz, 24 saat mesai kavramı gözetmeksizin çalıştığını söyledi.

BAŞARILI ÇALIŞMALAR GERÇEKLEŞTİRİLMEKTE

Bu başarılı operasyonların devam etmesini dileyen Vali Baruş, "Vatandaşlarımızın can ve nesil güvenliğini tehdit eden en önemli unsurların başında uyuşturucu madde satışı gelmektedir. Uyuşturucu madde satışıyla mücadele konusunda ilimizdeki narkotik suçlarla, Şube Müdürlüğü ekiplerinde çok başarılı çalışmalar gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda özellikle gece uygulamaları, şok uygulamaları şeklinde, yol kontrol noktalarında da ani kontroller şeklinde uyuşturucu madde ticareti ile mücadele noktasında başarılı sonuçlar elde etmekteyiz. 28 Temmuz 2020 tarihinde yine bu başarılı çalışmalardan birini gerçekleştirdi İl Emniyet Müdürlüğümüz Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri. Yol kontrol noktasında önceden yapılan analist çalışmaları neticesinde durdurulan bir kamyonun kasasında 2 şahsa ait 375 paket halinde 195 kilogram eroin maddesi ele geçirildi. Ele geçirilen eroin maddesiyle ilgili olarak da 2 şahıs yakalanarak Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre işlem yapılmak üzere mahkeme önüne çıkarılacak ve gerekli işlemler adli makamlarca tesis edilecek. Eğer bu 195 kilogram eroin yakalanmamış olsaydı belki binlerce gencimiz zehirlenecek ve aileleriyle birlikte karanlık bir geleceğe doğru yol alacaklardı. Bu nedenle bu operasyonu gerçekleştiren İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimize, Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerimize canı gönülden teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum kendilerini. Bu başarılı operasyonlarının devam etmesini diliyorum" şeklinde konuştu.

MALATYA OLARAK HEP BERABER BAŞARIYA ULAŞACAĞIZ

"2020 yılında ilimizde uyuşturucu maddeyle mücadele kapsamında yapılan operasyonlarla ilgili olarak da sizlere kısaca bilgi vermek istiyorum" diyen Malatya Valisi Aydın Barş, sözlerine şöyle devam etti:

"2020 yılının başından bugüne kadar ilimizde İl Emniyet Müdürlüğümüz ve İl Jandarma Komutanlığımız ilgili ekiplerince yapılan çalışmalarda 814 operasyon gerçekleştirildi, bu operasyonlarla ilgili olarak bin 258 kişi gözaltına alındı, bu kişilerden 170 kişi adli makamlarca tutuklandı. Yapılan operasyonlar neticesinde bugüne kadar 2020 yılında 122 kilogram kubar esrar, 7 kilo 227 gram toz esrar, 10 gram plaka esrar, 10 gram kokain, 3 kilo 329 gram metamfetamin, 9 kilogram 983 gram sentetik kannobinoid, 65 adet captagon hapı, bin 478 adet extacy, 14 bin 407 kullanımı kontrole tabi hap ve uyuşturucu madde yapımında kullanılan 36 bin 615 kök Hint keneviri ele geçirildi. Bu operasyonlarımız hiç durmaksızın devam edecek. uyuşturucu madde tacirlerinin, zehir tacirlerinin ülkemizin geleceğini tehdit etmesine, gençlerimizin geleceğine kurşun sıkmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Uyuşturucu madde satışı en az terör kadar tehlikelidir. Çünkü sadece bu günümüzü değil, geleceğimizi de tehdit etmektedir. Bu kapsamda vatandaşlarımızdan da bu mücadelede duyarlılık bekliyoruz. Çünkü bu mücadeleyi hep birlikte başarabiliriz. Uyuşturucu madde kullanımı, uyuşturucu madde satışıyla ilgili şüpheli bir durum gördüklerinde vatandaşlarımız lütfen 155 nolu polis hattını, 156 nolu jandarma hattını ve İçişleri Bakanlığımız tarafından uyuşturucuyla mücadele kapsamında geliştirilen mobil uygulama olan 'uyuma' uygulamasından ihbarlarını yapabilirler. Onalrın ihbarları, haber vermeleriyle İl Emniyet üdürrlüğü, ,İlJandarma Komutanlığı ekiplerimiz çok daha etkin çalışacak, özellikle sokak satıcılarının gençlerimize yönelik uyuşturucu madde ticaretine izin verilmeyecektir. Bu noktada bütün vatandaşlarımızın katkısını bekliyoruz. Ulaşacaksak Malatya olarak hep beraber başarıya ulaşacağız."