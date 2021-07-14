Haberler Video Haber Videoları Malatya son dakika! Zincirleme kazada faciadan dönüldü! 7'si çocuk 12 yaralı

Malatya son dakika! Zincirleme kazada faciadan dönüldü! 7'si çocuk 12 yaralı

Malatya son dakika! Zincirleme kazada faciadan dönüldü! 7'si çocuk 12 yaralı
14.07.2021 13:32
Ana Sayfa 39:24
Başkan Erdoğan'dan önemli...
Ana Sayfa 01:39
İstanbul için gök gürültülü...
Ana Sayfa 00:56
HDP binasına saldırı...
Ana Sayfa 01:37
Şahan'ın villası hakkında...
Ana Sayfa 02:28
Dink davasında gerekçeli karar
Ana Sayfa 02:13
Annesini sokak ortasında darp...
Ana Sayfa 00:33
Pelin Öztekin bikinisini giydi...
Ana Sayfa 00:24
Giresun’da dere taştı, araçlar...
Ana Sayfa 03:54
Büşra Büyükşen 3 yıl önce ne...
Ana Sayfa 04:46
Fahrettin Altun’dan paylaştı!...
Ana Sayfa 05:14
U19 Gelişim Ligi'nde şampiyon...
Ana Sayfa 00:20
Damla Çolbay’dan bikinili...

Malatya'da, 4 aracın çarpıştığı zincirleme kazada faciadan dönüldü. Sandıkkaya Mahallesi'nde meydana gelen kazada aynı yöne giden servis minibüsü, hafif ticari araç, kamyonet ve otomobil çarpıştı. Zincirleme kazada araçlarda bulunan 7'si çocuk 12 kişi yaralandı.


Kaza, öğle saatlerinde, Sandıkkaya Mahallesi'nde meydana geldi. Aynı yöne giden servis minibüsü, hafif ticari araç, kamyonet ve otomobil çarpıştı. Zincirleme kazada araçlarda bulunan Sümerli A. (38), Halil A. (44), Yalçın A. (22), Hasibe Ş. (26), Fevzi A. (29), Berat Ş. (7), Abdulsamet A. (9), Medine A. (14), Hasan A. (15), Hüseyin A. (15), Yunus A. (8) ve Reyhan A. (6) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Haber Videoları