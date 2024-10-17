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MALATYA DEPREM ANI: Traşı bırakıp kaçtılar!
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MALATYA DEPREM ANI: Traşı bırakıp kaçtılar!

Giriş Tarihi: 17 Ekim 2024, 11:37 Güncelleme Tarihi: 17 Ekim 2024, 11:37

Malatya’nın Kale ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki deprem anında Elazığ'da kuaförler ve tıraş ettikleri vatandaşların bir anda kaçmaya başlaması kameralara yansıdı.

Malatya'da meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki deprem anında Elazığ'da kuaförler ve tıraş ettikleri vatandaşların bir anda kaçmaya başlaması kameralara yansıdı.

Malatya'nın Kale ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki deprem çevre illerde olduğu gibi Elazığ'da da şiddetli şekilde hissedildi. Depremde Elazığ'da 20 bina ağır, 517 bina ise az hasar görürken yeni görüntüler de ortaya çıktı. Deprem anında kuaförler ve tıraş ettikleri vatandaşlar, sarsıntıyla birlikte kaçmaya başladı. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

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