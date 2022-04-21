RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Haber Videoları Malatya Battalgazi'de feci ölüm! Beydağı Kız Öğrenci Yurdu'nda 20 yaşındaki genç kız 7. kattan düşerek hayatını kaybetti

Malatya Battalgazi'de feci ölüm! Beydağı Kız Öğrenci Yurdu'nda 20 yaşındaki genç kız 7. kattan düşerek hayatını kaybetti

Malatya Battalgazi'de feci ölüm! Beydağı Kız Öğrenci Yurdu'nda 20 yaşındaki genç kız 7. kattan düşerek hayatını kaybetti
21.04.2022 09:22

OTOMATİK OYNAT

Haber 03:01
Gaziosmanpaşa'da patlama!...
Haber 02:35
İstanbul'un 185 noktada asayiş...
Haber 01:02
Netflix'in abone sayısı düştü:...
Haber 02:19
Taksici dehşetinin yeni...
Haber 05:16
İşte Türkiye'nin 20 yılda...
Haber 48:12
Başkan Erdoğan'dan önemli...
Haber 13:21
Bursa'da yapılan saldırının...
Haber 02:49
Zap’ta 400 terörist köşeye...
Haber 00:40
İnfaz koruma memurlarını...
Haber 02:25
Herkes kalp krizi sandı ama...
Haber 02:26
Başkan Erdoğan Herzog ile...
Haber 01:42
'Sağır ve dilsiz' dilenci...

Malatya’da 13 katlı bir kız yurdunun 7’nci katından düşen 20 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti. Olay esnasında M.Y.’nin yanında bulunan arkadaşları genç kızın sigara içmek için çıktığı sandalyeden dengesini kaybederek düştüğünü belirtti.

Haber Videoları

Olay, 20 Nisan Çarşamba 23.00 sularında Battalgazi ilçesine bağlı Bulgurlu Mahallesi'nde bulunan Beydağı Kız Öğrenci Yurdu'nda meydana geldi.
İddiaya göre, M.Y. (20) yedinci katta kaldığı odada sigara içmek için odanın penceresini açtı, çıktığı sandalye üzerinde sigara içen M.Y. bu sırada dengesini kaybederek aşağı düştü.

Genç kızın düştüğünü gören arkadaşları durumu polis ve sağlık bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde M.Y.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay esnasında M.Y.'nin yanında bulunan arkadaşları genç kızın sigara içmek için çıktığı sandalyeden dengesini kaybederek düştüğünü belirtirken, M.Y.'nin cenazesi Cumhuriyet Savcısı ile polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı inceleme sonrasında Malatya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

SON DAKİKA