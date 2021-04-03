"Makam aracı saltanatına son vereceğim" diyen Kılıçdaroğlu'ndan üçüncü makam aracı talebi!

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, makam aracı saltanatına son vereceğini belirterek "Hükümet kamuda israfa son vereceğini millete taahhüt etmelidir. Hükümet israfı önlemeli ayrıca tasarrufa hangi alanlardan başlayacağını da somut olarak kamuoyuna açıklamalıdır." demişti. Partinin tahsis ettiği biri 2 milyon lira değerinde iki makam aracı bulanan Kemal Kılıçdaroğlu, grup başkanı olarak Meclis’ten de araç istedi. Araç talebi CHP Grup Başkanvekili Engin Altay imzasıyla Meclis’e ulaştı. Kılıçdaroğlu’nun 2 makam aracının markaları ise Mercedes S-350 ve Mercedes Vito. Meclis ise grup başkanlarına Audi A6 tahsis ediyor. Kılıçdaroğlu’nun bu isteği israf sözlerinin lafta olduğunu ve lükse düşkün olduğunu bir kez daha gösterdi.



"Makam aracı saltanatına son vereceğim" diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni makam aracı için Meclis'e başvuru yaptığı öğrenildi.





MECLİS, GRUP BAŞKANLARINA AUDİ A6 TAHSİS EDİYOR

CHP Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Engin Altay'ın, 9 Mart 2021 tarihinde Kemal Kılıçdaroğlu'na makam aracı için TBMM Genel Sekreterliği'ne başvurduğu öğrenildi.







Sabah'ın haberine göre Söz konusu yazıda; "237 Sayılı Taşıt Kanunu uyarınca Grup Başkanımıza araç tahsis edilmesini arz ederim" deniliyor.

Meclis, grup başkanlarına Audi A6 tahsis ediyor.





3. MAKAM ARACI OLACAK

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Mercedes S-350 ve Mercedes Vito'su bulunuyor. Audi A6 tahsis edildiğinde Kemal Kılıçdaroğlu'na ait makam aracı sayısı üçe çıkacak.





"MAKAM ARACI SALTANATINA SON VERECEĞİM"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 18 Mayıs'ta parti genel merkezinde gerçekleştirilen Merkez Yönetim Kurulu toplantısının ardından basın toplantısı düzenlemişti.





Kılıçdaroğlu toplantıda yaptığı konuşmada, "Hükümet kamuda israfa son vereceğini millete taahhüt etmelidir: Hükümet israfı önlemeli ayrıca tasarrufa hangi alanlardan başlayacağını da somut olarak kamuoyuna açıklamalıdır. Örneğin, kamu özel işbirliği çerçevesinde yapılan tüm döviz garantili taahhütlerin Türk Lirasına dönüştürüleceğini, gerekirse kamulaştırılacağını, kamuda merkezi idare ve yerel yönetimlerde makam aracı saltanatına son vereceğini taahhüt etmelidir" iddiasında bulundu.