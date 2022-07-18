Mahkeme Diyarbakır İl Başkanlığı hakkında kararı verdi: CHP'de kayyum şoku!

Diyarbakır'da, CHP İl Başkanlığına Ankara 9. Sulh Hukuk Mahkemesi'nce kayyum atanmasına karar verildi.

Ankara 9. Sulh Hukuk Mahkemesi'nce görülen celsede, CHP Diyarbakır İl Başkanlığına Canan Tanış, Behçet Gezer, Muzaffer Değer, Mehmet Beşir İpekçi, Devrim Budak ve Süleyman Berberoğlu kayyum olarak atandı.

Mahkeme, kayyum olarak atanan yönetime en kısa sürede genel kurul çağrısı yapmaları için yetki ve izin verilmesini de kararlaştırdı.

CHP'nin görevden alınan İl Başkanı Gönül Özel, yaptığı yazılı açıklamada, mahkemenin kararına karşı, istinaf mahkemesine başvuruda bulunacaklarını belirtti.

Özel, şunları kaydetti:

"Benim görevden aldığım ilçe başkanları olağanüstü kongreye götürmek için imza topladı. Genel merkez kongre kararı almayınca, mahkemeye verdiler. Mahkeme de kayyum atanması yönünde karar vermiş. Mahkemeden böyle bir karar çıkmış olması bizim çalışmalarımızı yapmayacağımız anlamına gelmiyor. Teşkilatımız çalışmalarına devam edecek."