Bursa'nın Kestel İlçesi'nde Belediye binası önüne ahırının yıkılacağını iddia ederek yanında getirdiği inekle eylem yapan kişinin çiftçilikle ilgisinin olmadığı anlaşıldı. 2 katlı binasını gölgelemek için bina bitişiğine bir de küçük bir ahır yapan şahsın 17 gayrimenkulün sahibi olduğu ortaya çıkarken, inşa edilen ev ve ahırın da kendi arazisine değil hazine arazisine inşa edildiği anlaşıldı.

Diğer yandan Kestel Belediyesi, son aylarda kendi sosyal medya hesaplarından canlı yayınlar yapan ve bu yayınlara kaçak yapıların sahiplerini çıkaran CHP'li Meclis Üyesi Sinan Keleş'e, kaçakla mücadelenin yanında durması gerekirken, kaçağa sahip çıkan yayınlar yaptığı ve kamu görevlilerini hedef gösterdiği gerekçesiyle hakkında hukuki işlemin başlatılacağı bildirildi.

TEPKİ ÇEKEN CANLI YAYINLARINA DEVAM ETTİ

Uludağ sınırlarında doğal sit alanında 'Abi' diye hitap ettiği lüks kaçak yapı sahibi ile sosyal medya üzerinden canlı yayın yaparak bir skandala imza atan Sinan Keleş, bu yayında "Bile bile yaptınız ve sonuçta yıkıldı" ve "İmar Barışından faydalanmak için yanlış beyanda bulundunuz." şeklindeki itirafına rağmen görevini yapan kamu çalışanlarını hedef alması şaşkınlık yaratırken, vatandaşlar tarafından da tepkiyle karşılandı.

Aynı yayında konuşan kaçak lüks villa sahibinin ise, "Adalet arıyorum" diyerek, "Üç günlük dünya da 3 kuruşa tenezzül edenler" ifadesini kullanarak yargı mensuplarını rüşvet almakla suçlayacak kadar ileri gitmesi ise şoke etmişti.



GÖZALTINA ALINMIŞLARDI

Görevini yapan kamu çalışanlarını hedef göstermeye devam eden CHP'li meclis üyesinin bu yayınlarından cesaret alan ve devlete ait hazine arazisine kaçak bina yapan şahıslar, bunu gölgelemek için ödünç aldıkları ortaya çıkan bir inek için ahır yaptı.

Kestel Belediyesi'nin bu kanunsuz durumu tespit ederek yıkım kararı alması sonucu önce ilgili memura belediye binası içerisinde saldırarak darp eden şahıslar, savurdukları tehditlerin ardından gözaltına alındı. Kestel Belediyesi önünde yaşanan arbede de bir polisi yaralayan baba ve oğlu Türkiye gündemine mağdur çiftçilerin ahırı başına yıkılıyor şeklinde yansıtıldı.

MAĞDURU OYNAMAK İÇİN ÖDÜNÇ İNEK ALMIŞLAR

Yaşanan olayların ardından, CHP'li Meclis üyesi Sinan Keleş, bu kez de bir memuru belediye binasında darp eden, bir polisi de yaralayan şahıslarla canlı yayın yaptı.

Sinan Keleş'e sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalarda oğlunun uyuşturucu bağımlısı olduğunu açıklayarak darp ve yaralama girişimini hafifletmek isteyen babanın, mağdur çiftçi rolü ise kısa sürdü. Şahısların, devlete ait hazine arazisine bahçeli ev inşa ettikleri kaçak evlerini gizlemek ve gölgelemek için ödünç aldıkları ineğe küçük bir ahır yaparak çiftçilikle geçinen mağdur rolüne rağmen, çiftçilikle ilgili bir kayıtların bulunmadığı anlaşıldı.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

18 Mayıs günü Kestel Belediyesi'nin yapmış olduğu yıkım sırasında, yıkımı engellemek için direnç gösteren aile bireylerinin görevli memurlara mukavemet ederek kamu görevlilerine hakaret, küfür ve saldırıda bulundukları anların da kamera görüntüleri otaya çıktı. Sabah'ta yer alan habre göre, aile bireylerinden bir kadının belediye avukatına vurmasına ve çeşitli engelleme çabalarına rağmen Belediye ekipleri ise yıkımı gerçekleştirdi.