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Macron'un yancısı France 24 kanalından aşağılık hareket! Başkan Erdoğan'ın sözlerini bilerek yanlış verdiler

Macron'un yancısı France 24 kanalından aşağılık hareket! Başkan Erdoğan'ın sözlerini bilerek yanlış verdiler
08.10.2020 22:02

Azerbaycan'ın, Ermenistan'a karşı yürüttüğü başarılı operasyonlar Ermeni destekçilerini kudurttu. Öyle ki yayınladıkları yalan haberler her geçen gün daha da artıyor. Son skandal ise Macron'un yancısı France 24 kanalından geldi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın TBMM'de yaptığı konuşmayı yanlış çevirerek manipülasyon yaptılar.


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