Macaristan Büyükelçisi Matis'ten Ejder Yalçın'a övgü dolu sözler: Türk zırhlısı dünya markası

Türkiye son yıllarda savunma sanayiinde yaptığı atılım ile dünyada parmakla gösterilen ülkelerden biri oldu. Yerli ve milli silahlar dünyanın birçok ülkesine ihraç edilirken, bunların arasına yenileri eklendi. Macaristan'a 10 adet Ejder Yalçın teslimatı yapılırken, Macaristan Türkiye Büyükelçisi Viktor Masis yaptığı paylaşımda övgüler yağdırdı.

Macaristan'ın Türkiye Büyükelçisi Viktor Matis, Türk zırhlısı Ejder Yalçın'ın artık bir dünya markası olduğunu söyledi.

"CANAVAR BİR ŞEY.. NEYSE İYİ Kİ ÜLKE OLARAK ALDIK"

Matis, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından Türk zırhlısı Ejder Yalçın hakkında açıklamada bulundu ve "Canavar bir şey. Garaj için biraz büyük kaldı. Neyse iyi ki ülke olarak aldık. Türk zırhlısı Ejder Yalçın 4x4 artık bir dünya markası" ifadelerini kullandı.

MACARİSTAN'A 10 EJDER YALÇIN TESLİMATI YAPILDI

Macaristan Savunma Bakanı Tibor Benkö ve Nurol Makina Genel Müdürü Engin Aykol, 11 Şubat 2021 tarihinde Nurol Makina tarafından üretilen Ejder Yalçın'ın Macar güvenlik güçlerine teslim töreninde konuşmuştu. Benkö, 10 Ejder Yalçın 4x4 zırhlı muharebe aracının teslimatının yapıldığını, kısa süre içinde 40 zırhlı araç daha teslim alacaklarını söylemişti.

Ejder Yalçın, meskun mahal ve kırsal alanlar dahil, her türlü bölge ve arazi şartlarında harekat ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Yüksek koruma ve hareket kabiliyetlerine sahip araç, harekat sahasında kendini kanıtlamış özgün bir platform olarak görev yapıyor.

Ejder Yalçın, sınır gözetleme ve güvenlik aracı, keşif aracı, taktik füze taşıma/fırlatma aracı, komuta-kontrol aracı, hava savunma aracı, muharebe aracı, personel taşıyıcı araç, KBRN keşif aracı, mayın/el yapımı patlayıcı tespit-imha aracı ve zırhlı ambulans gibi kullanıcının değişik harekat ihtiyaçlarına yönelik özel çözümler sunuyor.

Yüksek faydalı yük taşıma kapasitesi ve özgün araç kontrol yazılımı sayesinde farklı versiyonlarda konfigüre edilebilen araç, bu sayede çeşitli uygulamalara yönelik olarak özelleştirilebiliyor.





Macaristan, güvenlik güçlerinin ihtiyaçlarını karşılamak için Ejder Yalçın'ı tercih eden dünyadaki 6'ncı, AB'deki ilk ülke olmuştu.