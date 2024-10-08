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Lüks otomobil hurdaya döndü: 1 ölü 1 yaralı
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Lüks otomobil hurdaya döndü: 1 ölü 1 yaralı

Giriş Tarihi: 08 Ekim 2024, 22:48 Güncelleme Tarihi: 08 Ekim 2024, 22:48

Kırıkkale'de, kırmızı ışık ihlali yapan hafif ticari araç ile kavşakta çarpışan lüks otomobil hurdaya döndü. Kazada, 67 yaşındaki sürücü hayatını kaybederken, diğer sürücü yaralandı.

Hafif ticari araçla çarpışan lüks otomobil hurdaya döndü: 1 ölü, 1 yaralı... Kaza anı kameralara yansıdı. Kaza, Kırıkkale-Ankara D200 karayolu üzerindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ömer Baştuğ (67) yönetimindeki 71 ES 250 plakalı Mercedes marka otomobil, iddiaya göre kırmızı ışıkta geçen Mehtap Ö.'nün kullandığı 34 KSB 072 plakalı Ford marka hafif ticari araçla çarpıştı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından her iki sürücü de hastaneye kaldırıldı. Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alınan Baştuğ, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Mehtap Ö.'nün Yüksek İhtisas Hastanesi'ndeki tedavisi devam ediyor. Kaza sonrası hurdaya dönen araçlar ise çekici yardımıyla otoparka götürüldü.
Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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