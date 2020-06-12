Lübnan halkı Başkan Erdoğan için sokağa döküldü

12.06.2020 01:23

Lübnan’da New TV sunucusu Ermeni asıllı Neshan Der Haroutian, Türkiye ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik hakaret içerikli sözler sarf edince Lübnanlılar bu hakaret içerikli sözleri duyunca sokağa döküldü.

Lübnan'da Ermeni asıllı sunucu Neshan Der Haroutian, Türkiye ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli sözler sarf etti. Lübnanlılar ise bu hakaret içerikli sözleri duyunca sokağa döküldü.

New TV isimli kanalın sunucusunun hakaretlerini duyan Lübnanlılar, ertesi sabah Beyrut şehrindeki kanalın önünde protesto gerçekleştirdi.

Binlerce Lübnanlı, Recep Tayyip Erdoğan sloganları eşliğinde yürüyüş yaptı. Lübnan ve Türk bayraklarını aynı anda sallayan Lübnan halkı, Osmanlı Devleti, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a desteğini böylece göstermiş oldu.

DAMLA KAYA / SABAH