Lombardiya Valisi Fontana'dan korkutan açıklama: Kendimi tecrit ediyorum 27.02.2020 01:09

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı 12 olurken vaka sayısı da 400'e yükseldi. Bu gelişmelerin ardından koronavirüsün hızla yayıldığı Lombardiya Valisi Attilio Fontana Facebook'tan canlı yayın yaparak vatandaşlara uyarılarda bulundu. Lombardiya Valilik personelinden birinde koronavirüs tespit edildiğini bu yüzden herkesin teste tabi tutulduğunu açıklayan Vali Fontana kendisinde virüs tespit edilmediğini ve bir dizi önlem aldığını dile getirerek, "Kendimi tecrit ediyorum." dedi.

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı 12 olurken vaka sayısı da 400'e yükseldi. Bu gelişmelerin ardından koronavirüsün hızla yayıldığı Lombardiya Valisi Attilio Fontana Facebook'tan canlı yayın yaparak vatandaşlara uyarılarda bulundu.



KENDİMİ TECRİT EDİYORUM

Valilik personelinden birinde koronavirüs tespit edildiğini bu yüzden herkesin teste tabi tutulduğunu açıklayan Vali Fontana kendisinde virüs tespit edilmediğini ve bir dizi önlem aldığını dile getirerek, "Kendimi tecrit ediyorum." dedi.



YAYILMASINI ÖNLEMEK İÇİN SAVAŞIYORUZ

Fontana, konuşmasının sonunda maske takarak, "Virüsün yayılmasını önlemek için savaşıyoruz." dedi.

Öte yandan, koronavirüsün hızla yayıldığı Lombardiya bölgesindeki Codogno, Casalpusterlengo ve Lodi beldelerindeki hastanelere İtalyan jandarmasının sağlık işlerinden sorumlu ekiplerinin gönderildiği ve ekiplerin koronavirüse ilişkin analizler yaptıkları bildirildi.

Koronavirüs vakalarının yoğun görüldüğü İtalya'nın kuzeyindeki Lombardiya ve Veneto bölgelerindeki pek çok kent ve kasabada tüm kamu işleri ve sosyal etkinlikler durdurulurken, iş yerleri ve okulların faaliyetlerine bir hafta zorunlu ara verilmişti.

Başbakan Giuseppe Conte de 22 Şubat Cumartesi günü olağanüstü topladığı Bakanlar Kurulunda, koronavirüsün hızla yayıldığı bölgelerin karantinaya alınarak, giriş-çıkışların sınırlandırıldığını açıklamıştı.

Türk Dışişleri Bakanlığı da bugün yaptığı açıklamayla, Türk vatandaşlarına, zorunlu olmadıkça İtalya'da koronavirüs vakalarının yoğun görüldüğü bölgelere seyahat etmemeleri tavsiyesinde bulunmuştu.