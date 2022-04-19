RAMAZAN İMSAKİYE
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Lideri 'Prenses' lakaplı çeteden 'dublörlü' dolandırıcılık

Lideri 'Prenses' lakaplı çeteden 'dublörlü' dolandırıcılık
19.04.2022 16:48

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Muğla'da merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda, yurt dışındaki kişilerin kimlik bilgilerini ele geçirip, dublörler kullanarak gayrimenkul ve iş yeri satışı yaptığı tespit edilen 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 2'si tutuklanırken, çete lideri Hatice Şahin'in Bodrum'da villalarda tatil yaptığı, lüks yaşantısı nedeniyle de çevresinde 'Prenses' lakabıyla tanındığı belirlendi.

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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, suç işlemek amacıyla örgüt kurarak, 'nitelikli dolandırıcılık', 'rüşvet' ve 'şantaj' yapıldığı istihbaratına ulaştı. 6 ay süren teknik ve fizikin ardından Muğla merkezli İstanbul, Ankara, Eskişehir, Yalova ve Kastamonu'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

18 farklı adrese düzenlenen operasyonlarda B.Ş., Ş.S., A.A., F.E.N. A.Ş., M.Ö., M.Y., A.S., ile H.Ş., gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada dolandırıcılık yoluyla elde edildiği değerlendirilen 550 bin lira, 8 bin 200 pound, 1 ruhsatsız tabanca ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

7 ŞÜPHELİ ADLİ KONTROL İLE SERBEST
Yurt dışındaki kişilerin kimlik bilgilerini ele geçirip, dublörler kullanarak gayrimenkul ve iş yeri satışı yaptığı ileri sürülen 9 kişi, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Ahmet Sevim (49) ile Hatice Şahin (51) tutuklandı, diğer 7 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Lüks yaşantı sürdüğü öğrenilen çete lideri Hatice Şahin'in Bodrum'da lüks villalarda tatil yaptığı, çevresinde 'Prenses' lakabı ile tanındığı belirtildi.

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