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Libya'da Hafter ateşkesi kabul etti

Libya'da Hafter ateşkesi kabul etti

12.01.2020 02:01

Libya’nın doğusundaki darbeci lider Halife Hafter'e bağlı güçler, Türkiye ve Rusya’nın Libya'ya yönelik yerel saatle 12 Ocak 00.00'da Türkiye saati ile 01.00'da başlayan ortak ateşkes çağrısını kabul etti. Tablus'daki gelişmeleri AA Trablus muhabiri Ahaber'e değerlendirdi.


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