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Libya'da geçici yönetim başkanı Muhammed Menfi, başbakanı Abdulhamid Dibeybe oldu

Libya'da geçici yönetim başkanı Muhammed Menfi, başbakanı Abdulhamid Dibeybe oldu
05.02.2021 18:46
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Libya'da 24 Aralık'ta yapılacak seçimlere kadar ülkeyi yönetecek geçici birlik hükümetinin Başkanlığına Muhammed Menfi, Başbakanlığa da Abdulhamid Dibeybe seçildi.


Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde İsviçre'de toplanan Libya Siyasi Diyalog Forumu (LSDF) üyelerinin oylaması sonucunda, 24 Aralık 2021'de yapılması planlanan seçimlere kadar Libya'yı yönetecek geçici yürütme otoritesi belirlendi.

Libya'nın farklı kesimleri ve coğrafi bölgelerini temsil eden 74 üyenin katıldığı oylama sonucunda, Başkanlık Konseyi Başkanlığına Muhammed Menfi, Başbakanlığa da Abdulhamid Dibeybe seçildi.

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