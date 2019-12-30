Libya tezkeresinin önemi nedir? 30.12.2019 19:49

Libya tezkeresinin bugün itibariyle meclise girmesi bekleniyor. Tezkere içeriği hakkında bilgilendirmeyi ve TSK’nın Libya’ya hangi misyonla gireceğini MHP grup başkanvekili Erkan Akçay ve AK PARTİ grup başkanvekili Cahit Özkan değerlendirdi.