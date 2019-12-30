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Libya tezkeresinin önemi nedir?

30.12.2019 19:49

Libya tezkeresinin bugün itibariyle meclise girmesi bekleniyor. Tezkere içeriği hakkında bilgilendirmeyi ve TSK’nın Libya’ya hangi misyonla gireceğini MHP grup başkanvekili Erkan Akçay ve AK PARTİ grup başkanvekili Cahit Özkan değerlendirdi.


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