Libya ordusundaki komutandan Türk halkı ve Başkan Erdoğan'a teşekkür: Türkiye olmasaydı başaramazdık

20.05.2020 21:48

Libya UMH ordusu Öfkeli Volkan Operasyonun komutanlarından birisi olan Tahir Mahmud Bin Garbiye sosyal medya üzerinden yayınladığı videoda Türkiye ve Başkan Erdoğan'a sevgisini dile getirdi.

Libya UMH ordusu Öfkeli Volkan Operasyonun komutanlarından birisi olan Tahir Mahmud Bin Garbiye sosyla medya üzerinden yayınladığı videoda Türkiye ve Başkan Erdoğan'a sevgisini dile getirdi.

Türk SİHA'larının havadan bombalayarak etkisiz hale getirdiği Vattiye askeri hava üssünün önemine değinen Gabriye, "Vatiyye askeri hava üssünü ele geçirmemiz çok önemliydi. Vatiyye batı Libya'nın en büyük hava üssüdür. Bu üssü katil Hafter ve ona destek verenler ele geçirmişlerdi. BAE, S.Arabistan, Mısır, Ürdün, Fransa ve Rusya gibi ülkelerin Hafter'e verdiği desteğe rağmen ama Allah'a hamdolsun, Türklerle ittifak yaptıktan sonra askeri üssü tekrar ele geçirdik. Türkler müdahale ettikten sonra tüm dengeler değişti. Bize gösterdikleri destekten dolayı Türk halkına ve Türkiye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerimi iletiyorum.

Türk halkı ve Türkiye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan olmazsa biz kazanamazdık. Recep Tayyip Erdoğan Türkiye ve İslam almenin lideridir" dedi.