LGS sonuçları açıklandı! Tercihler nasıl yapılacak? Taban puanlar düşecek mi?

LGS sonuçları açıklandı! 2021 LGS sınav sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi sayfası 'meb.gov.tr' adresinden öğrencilerin erişimine açıldı. Bugün sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte tercih kılavuzu yayınlanacak ve öğrenciler aldığı puana göre tercih işlemlerini yapabilecek. Bu noktada, milyonlarca öğrenci ve aileleri LGS sonuçları, taban-tavan puanları, yüzdelik dilimler, başarı sıralaması gibi konular hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Tercihler nasıl yapılacak? Taban puanlar düşecek mi? Eğitim Uzmanı Sündüs Demirdağ Tunçer A Haber canlı yayınında bilgilendirici açıklamalarda bulundu. İşte uzman isimden LGS açıklamaları...