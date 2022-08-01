Haberler Haber Videoları LGS NAKİL SONUÇLARI: LGS 2. tercih sonuçları açıklandı! İşte sorgulama ekranı...

LGS NAKİL SONUÇLARI: LGS 2. tercih sonuçları açıklandı! İşte sorgulama ekranı...

LGS NAKİL SONUÇLARI: LGS 2. tercih sonuçları açıklandı! İşte sorgulama ekranı...
01.08.2022 14:38

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Son dakika haberi! Milli Eğitim Bakanlığı, LGS kapsamında yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçlarının "meb.gov.tr" ve "sonuc.meb.gov.tr" adreslerinden erişime açıldığını bildirdi.

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Milli Eğitim Bakanlığı, LGS kapsamında yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçlarının "meb.gov.tr" ve "sonuc.meb.gov.tr" adreslerinden erişime açıldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 25 Temmuz'da açıklanan birinci yerleştirme sonuçlarına göre tercih yapan öğrencilerin yüzde 95'inin istedikleri okula yerleştiğini hatırlattı. Bu oranın yerleştirmeye esas birinci nakil sonunda yükseldiğine dikkati çeken Özer, "Birinci nakil dönemi sonunda, tercih yapan öğrencilerimizin yüzde 97'si istedikleri okullara yerleşti." ifadesini kullandı.

SÜREÇ SONUNDA HERKES YERLEŞTİRİLECEK
Bugün başlayan yerleştirmeye esas ikinci nakil tercih başvurularının 1-5 Ağustos tarihlerinde yapılabileceğini belirten Özer, şunları kaydetti:

"İkinci nakil yerleştirme sonuçları 8 Ağustos'ta açıklanacak. Böylece merkezi yürütülen ana yerleştirme süreci, 8 Ağustos'ta tamamlanacak. İkinci nakil yerleştirme sonunda da hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak ve 19 Ağustos'ta yerleştirme süreci tamamlanacak. Öğrenci ve velilerimizin hiçbir endişesi olmasın, çok az sayıda öğrencimiz kaldı onlar da müsterih olsunlar, süreç sonunda herkes mutlaka yerleştirilecek."

2. NAKİL TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
LGS 2. nakil tercih başvuruları ise 1-5 Ağustos tarihleri arasında alınacak. 2. Nakil tercih sonuçları ise 8 Ağustos tarihinde meb.gov.tr adresi üzerinden erişime açılacak.

LGS 2 TERCİH SONUCU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
LGS adayları, 25-29 Temmuz'da yerleştirmeye esas 1. nakil tercih başvurularını yapacak ve sonuçlar 1 Ağustos'ta ilan edilecek. 1-5 Ağustos'ta yerleştirmeye esas 2. nakil tercih başvuruları alınacak ve sonuçlar 8 Ağustos'ta açıklanacak.

2. NAKİL NE ZAMAN?
Yerleştirmeye esas 2. nakil tercih başvuruları 1-5 Ağustos'ta yapılabilecek, sonuçlar 8 Ağustos'ta açıklanacak. Böylece merkezi yürütülen ana yerleştirme süreci, 8 Ağustos 2022'de tamamlanmış olacak.

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