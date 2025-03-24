LEVENT’ten başarılı atış!

Giriş Tarihi: 24 Mart 2025 16:05 Güncelleme Tarihi: 24 Mart 2025 16:05

ROKETSAN, milli imkanlarla geliştirdiği LEVENT Yakın Hava Savunma Füze Sisteminin bir test atışını daha başarıyla gerçekleştirdiğini duyurdu. Bu başarılı test, Türkiye'nin savunma sanayisindeki gücünü bir kez daha ortaya koyuyor.

LEVENT'in Özellikleri ve Stratejik Önemi

LEVENT, deniz unsurlarına tehdit oluşturan uçak, helikopter, İHA/SİHA gibi hedefleri etkisiz hale getirebilen yüksek performanslı bir sistem olarak dikkat çekiyor. Satha yakın veya yüksek irtifadan seyredebilen, ses altı/ses üstü sürate sahip olan ve düşük radar kesit alanına sahip bu füze sistemi, yakın hava savunmasında etkin bir güç sağlıyor.

Başarılı Test Atışı Görüntüleri Paylaşıldı

ROKETSAN, test atışının başarıyla tamamlandığını ve test görüntülerinin sosyal medya hesaplarından paylaşıldığını duyurdu. Paylaşımda, "Gücümüz tarihimizden, ilhamımız cesur LEVENT'lerden. Mavi Vatan'da yakın hava savunmamızın etkin imha gücü olacak LEVENT'in bir test atışı daha başarıyla tamamlandı. Su üstü platformlarımızın gücüne güç katacak teknolojiler geliştirmeye hız kesmeden devam ediyoruz" ifadeleri yer aldı.