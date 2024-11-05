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Levent'te AVM’nin güvenlik kulübesi alev alev yandı
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Levent'te AVM’nin güvenlik kulübesi alev alev yandı

Giriş Tarihi: 05 Kasım 2024 20:00 Güncelleme Tarihi: 05 Kasım 2024 20:00

Levent'teki bir AVM’nin önünde bulunan güvenlik görevlilerinin kullandığı kulübe alev alev yandı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Yangın, saat 17.15 sıralarında Emniyet Evleri Mahallesi’nde bulunan AVM’nin önünde bulunan ve güvenlik görevlilerinin kullandığı kulübede çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında, kulübenin plastik malzemeden yapılmış olmasından dolayı yoğun duman çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

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