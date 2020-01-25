Haberler Video Lazer tarayıcı binanın ne tarafa yıkılacağını tespit ediyor
Lazer tarayıcı binanın ne tarafa yıkılacağını tespit ediyor

Lazer tarayıcı binanın ne tarafa yıkılacağını tespit ediyor

25.01.2020 16:08

Türkiye'nin aklı Elazığ'da... Elazığ'da meydana gelen 6.8'lik deprem sonrası bölgeden gelen haberler herkesin yüreğini dağladı. Peki depremler önceden tahmin edilebilir mi? Veya hasar en aza nasıl indirgenebilir? Bu lazer tarayıcı hasarı indirgemek için. Depremde hasar görmüş binaya tutulan lazer tarayıcı, dakikada 2 milyon lazer vuruşu yaparak binanın titreşimini ölçüyor ve ne tarafa yıkılacağını tespit ediyor.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları