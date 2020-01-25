Lazer tarayıcı binanın ne tarafa yıkılacağını tespit ediyor 25.01.2020 16:08

Türkiye'nin aklı Elazığ'da... Elazığ'da meydana gelen 6.8'lik deprem sonrası bölgeden gelen haberler herkesin yüreğini dağladı. Peki depremler önceden tahmin edilebilir mi? Veya hasar en aza nasıl indirgenebilir? Bu lazer tarayıcı hasarı indirgemek için. Depremde hasar görmüş binaya tutulan lazer tarayıcı, dakikada 2 milyon lazer vuruşu yaparak binanın titreşimini ölçüyor ve ne tarafa yıkılacağını tespit ediyor.