Başkan Erdoğan'ın avukatı, Erdoğan'la ilgili hakaret içeren manşet atan Yunan gazetesi Dimokratia'nın sorumluları hakkında suç duyurusunda bulundu. Başkan Erdoğan’ın avukatı Hüseyin Aydın, A Haber’de yayınlanan Memleket Meselesi programında konuya ilişkin flaş açıklamalarda bulundu. Aydın, “Cumhurbaşkanı'na hakaret yabancı ülkede işlenmiş olsa da soruşturma yürütülür” dedi. Süreçte Yunan makamları ile temas olacağının altını çizen Hüseyin Aydın "Hakaret adli boyutuyla değerlendirilmemeli, yaşanan gerilimle de ilgili" mesajını verdi.
Lağım çukuru Yunan gazetesinin attığı alçak manşete Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan suç duyurusu
21.09.2020 23:52
- Yunan paçavrasının Başkan Erdoğan'a yönelik ahlaksız manşetine Prof. Dr. İlyas Topsakal'dan tepki! "Devlete küfür etmekle eş değerdir"
- Lağım çukuru Yunan gazetesinin attığı alçak manşete Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan suç duyurusu
- Fransız halkının desteğini kaybediyor: İşte Emmanuel Macron'un 3 yıllık karnesi
- Başkan Erdoğan'dan kriz tellallarına net mesaj: Başaramayacaksınız
- Son dakika: İşte koronavirüste son durum! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 21 Eylül koronavirüs vaka sayılarını açıkladı
- Başkan Recep Tayyip Erdoğan: Ekonomimiz üçüncü çeyrek için çok güçlü yükseliş mesajları veriyor
- Başkan Recep Tayyip Erdoğan kritik Kabine Toplantısı'nın ardından flaş açıklamalarda bulundu
- Başkan Erdoğan kritik kabine toplantısı sonrası konuştu: Yeni stratejiler geliştiriyoruz
- Başkan Erdoğan: Elazığ ve Malatya depremlerinin ardından başlanan konut inşaatları son aşamasına gelmiştir
- Başkan Erdoğan: Türkiye küresel çapta örnek gösterilen ülkeler arasında yer aldı
- Başkan Erdoğan'dan 'aşı' açıklaması: "Önümüzdeki yılın ilk aylarında milletimizin hizmetine sunmayı planlıyoruz"
- Son dakika: Başkan Erdoğan'dan BM'nin kuruluşunun 75. yıl dönümünde önemli mesajlar