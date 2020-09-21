Lağım çukuru Yunan gazetesinin attığı alçak manşete Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan suç duyurusu

21.09.2020 23:52

Başkan Erdoğan'ın avukatı, Erdoğan'la ilgili hakaret içeren manşet atan Yunan gazetesi Dimokratia'nın sorumluları hakkında suç duyurusunda bulundu. Başkan Erdoğan’ın avukatı Hüseyin Aydın, A Haber’de yayınlanan Memleket Meselesi programında konuya ilişkin flaş açıklamalarda bulundu. Aydın, “Cumhurbaşkanı'na hakaret yabancı ülkede işlenmiş olsa da soruşturma yürütülür” dedi. Süreçte Yunan makamları ile temas olacağının altını çizen Hüseyin Aydın "Hakaret adli boyutuyla değerlendirilmemeli, yaşanan gerilimle de ilgili" mesajını verdi.