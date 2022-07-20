Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın önceki günkü kabine toplantısının ardından verdiği müjde ile yaklaşık 5 milyon genç büyük sevinç yaşadı. "Gençlerimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz" diyen Erdoğan'ın "Kredi Yurtlar Kurumu'ndan (KYK) alınan öğrenim kredilerinin geri ödemelerinde herhangi bir enflasyona farkı ya da faiz oranı alınmayacağı ve sadece alınan kredi tutarının ödeneceği' yönündeki açıklamasını öğrenci ve mezun öğrenciler memnuniyetle karşıladı.

ÜFE FARKI YASAL DÜZENLEMEDEN SONRA SİLİNECEK

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 5 milyon öğrencinin yüreğine su serpen "KYK'da sadece anapara ödenecek" açıklamasının ardından e-Devlet uygulamasına girenler sistemin güncellenmemiş haliyle karşılaşınca ne yapacaklarını bilemedi. Ancak gözden kaçan ayrıntı, uygulamanın kısa süre sonra yapılacak olan yasal düzenlemeden sonra başlayacağı idi. Alınan kredilerin üretici fiyat endeksi (ÜFE) farkına göre belirlenip geri ödeme tablosu da kamu alacaklarına göre düzenlendiği için sadece anaparanın ödenmesiyle ilgili süreç, yasal düzenlemeden sonra başlayacak. Yasa yürürlüğe girer girmez rakamlar yenilenecek ve ÜFE farkı silinecek. Başkan Erdoğan'ın bu yöndeki açıklamasının ardından anapara dışındaki farkın tahsil edilmemesi ve askıya alınması için il ve ilçe müdürlüklerine talimat gönderildi.

BAKANLAR AÇIKLAYACAK

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati konuyla ilgili önümüzdeki günlerde bilgilendirme amaçlı açıklama yapacak. Düzenlemeyle kredi geri ödemelerinde toplam 26 milyar liranın üzerinde bir yük gençlerin üzerinden kalkacak. Edinilen bilgilere göre düzenlemeyle ilgili olarak, icralık olanların borçlarının anapara üzerinden yapılandırılması, ödemelerin 2 yıl sonra başlayacağı koşulunun kaldırılması, peşin veya taksitli ödeme tablosu gibi seçenekler üzerinde duruluyor.