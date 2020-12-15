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Kybele'nin 60 yıllık esareti sona erdi! Her detayını incelediler

Kybele'nin 60 yıllık esareti sona erdi! Her detayını incelediler
15.12.2020 16:13
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Tarih öncesi çağda "bereket ve bolluğun simgesi" olarak bilinen Kybele heykeli, 60 yıl aradan sonra Türkiye'ye dönerek ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.


Tarih öncesi dönemlerde bolluğun ve bereketin sembolü, koruyucusu olduğuna inanılan Kybele heykeli, ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

Yaklaşık 60 yılın ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye'ye geri getirilen heykel, geçici mekanı olan İstanbul Arkeoloji Müzeleri'nde meraklılarıyla buluştu.

Türkiye'den kaçak yollarla 1960'lı yıllarda İsrail'e götürülerek satılan ve on binlerce kilometre yolculuğun ardından ABD'den ana vatanına ulaştırılan Kybele, uzmanlarca MS 3. yüzyıla tarihlendiriliyor.

Prehistorik dönemlerden itibaren Akdeniz havzasında, özellikle Anadolu'da "ana tanrıça" olarak tapınılan 1700 yıllık Kybele'nin iki yanındaki aslanlar, doğa ve hayvanlar üzerindeki hakimiyetini sembolize ediyor.

Sideropolisli Asklepiades'in Oniki Tanrı Ana'ya sunduğu bir adak heykeli olarak tarihte bilinen Kybele'nin yazıt bölümünde, "Hermeios'un oğlu Sideropolisli Asklepiades adağı Oniki Tanrı Ana'ya dikti." ifadesi yer alıyor.

Kybele heykeli, daha sonra Afyonkarahisar'a yeni yapılacak müzeye taşınacak.

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