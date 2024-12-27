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Kuzey Marmara Otoyolu’nda feci kaza: Otomobil TIR’a çarptı: 1 ölü
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Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: Otomobil TIR'a çarptı: 1 ölü

Giriş Tarihi: 27 Aralık 2024 19:40 Güncelleme Tarihi: 27 Aralık 2024 19:40

Kuzey Marmara Otoyolu Tuzla Akfırat Mahallesi geçişinde otomobil, emniyet şeridinde duran TIR'a çarparak adeta ok gibi saplandı. Dorsenin altına giren otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda otomobil, emniyet şeridinde duran TIR'a çarptı. Dorsenin altına giren otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza Kuzey Marmara Otoyolu Tuzla Akfırat Mahallesi geçişinde meydana geldi. Ankara yönüne seyir halinde olan Hasan Kaçar(29) idaresindeki 34 GAT 515 plakalı otomobil, arıza sebebiyle emniyet şeridinde duran Ahmet Yiğit idaresindeki 18 AAD 197 plakalı TIR'a çarptı. Kazanın şiddetiyle otomobil, TIR'ın dorsesinin altına girerek sıkıştı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrollerinde, araç içerisinde sıkışan otomobil sürücüsü Hasan Kaçar'ın hayatını kaybettiği belirlendi. İtfaiye ekipleri, sürücünün cenazesini bulunduğu yerden çıkardı. Jandarmanın olay yeri inceleme çalışmalarının ardından, cenaze Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. TIR sürücüsü Ahmet Yiğit, ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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