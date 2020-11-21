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Kuzey Marmara Otoyolu Projesi'nde sona doğru! İzmit-Akyazı hattı açılışı ne zaman?

Kuzey Marmara Otoyolu Projesi'nde sona doğru! İzmit-Akyazı hattı açılışı ne zaman?
21.11.2020 13:04
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Son dakika haberi... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Kuzey Marmara Otoyolu Projesi’nin 8669 kişiye istihdam sağlayan 10,25 km'lik Hasdal-Başakşehir kesiminde sona yaklaştık! Dünyanın en uzun dört şeritli otoyol tünelleri, akıllı ulaşım sistemlerine sahip KMO ile, Marmara bölgesinin ulaşımını hızlı ve konforlu hale getiriyoruz." açıklamasında bulundu. Ayrıca Karaismailoğlu,“Kuzey Marmara Otoyolu’nun son kesimi olan İzmit-Akyazı hattı 21 Aralık’ta hizmete açılacak. Böylece 400 kilometrelik hat tamamlanacak” dedi.


Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Kuzey Marmara Otoyolu Projesi'nde son aşamalara yaklaşıldığını ve Hasdal-Başakşehir kesiminin bitmek üzere olduğunu açıkladı.

Bakan Karaismailoğlu Twitter'dan yaptığı açıklamada "Kuzey Marmara Otoyolu Projesi'nin 8669 kişiye istihdam sağlayan 10,25 km'lik Hasdal-Başakşehir kesiminde sona yaklaştık! Dünyanın en uzun dört şeritli otoyol tünelleri, akıllı ulaşım sistemlerine sahip KMO ile, Marmara bölgesinin ulaşımını hızlı ve konforlu hale getiriyoruz." dedi.

Kuzey Marmara Otoyolu Projesi'nin 8669 kişiye istihdam sağlayan 10,25 km'lik Hasdal-Başakşehir kesiminde sona yaklaştık!

✅Dünyanın en uzun dört şeritli otoyol tünelleri
✅Akıllı ulaşım sistemlerine sahip KMO ile,
Marmara bölgesinin ulaşımını hızlı ve konforlu hale getiriyoruz. pic.twitter.com/7iT5SC2sWi

— Adil Karaismailoğlu (@akaraismailoglu) November 9, 2020

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