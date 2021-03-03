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Kuzey Kore’nin yeni nükleer tesisleri uydudan görüntülendi

Kuzey Kore’nin yeni nükleer tesisleri uydudan görüntülendi
03.03.2021 10:24
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Amerikalı uzmanlar, Kuzey Kore'nin Kusong kenti yakınlarında yeni nükleer tesis inşa ettiğini iddia etti. Pyongyang yönetimi tarafından inşa edildiği iddia edilen yeni nükleer tesisler uydudan görüntülendi. Ocak ayında "dünyanın en güçlü silahı" diyerek yeni füzelerini tanıtan Kuzey Kore kendisini provoke eden ülkeleri en ufak bir kışkırmada hak ettikleri şekilde cezalandırmakla tehdit etti. Kuzey Kore'nin geçtiğimiz 15 Ocak'ta "dünyanın en güçlü" silahı olarak tanıttığı silahı ABD'de Biden yönetimine gözdağı vermek olarak değerlendirildi.


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