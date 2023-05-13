Haberler Haber Videoları Kuzey Irak'taki Pençe Kilit Operasyonundan acı haber! Hatay'a şehit ateşi düştü

Kuzey Irak'taki Pençe Kilit Operasyonundan acı haber! Hatay'a şehit ateşi düştü

Kuzey Irak'taki Pençe Kilit Operasyonundan acı haber! Hatay'a şehit ateşi düştü
13.05.2023 09:19

OTOMATİK OYNAT

Haber 01:50
Motor ehliyetlerinde yeni...
Haber 02:14
Sözleşmeli er ve erbaşlara...
Haber 02:07
Tahıl koridoru anlaşması devam...
Haber 02:55
İnce'ye verilen oylar ne...
Haber 01:47
Kılıçdaroğlu'na şehit...
Haber 00:36
Muharrem İnce'nin adaylıktan...
Haber 01:44
Muharrem İnce adaylıktan...
Haber 01:30
Murat Bardakçı'dan CHP'li...
Haber 00:24
Ankara’da başörtülü kadına...
Haber 00:32
Elazığ Keban'da kocabaş yılanı...
Haber 02:42
4 aracın karıştığı feci kaza:...
Haber 00:38
Erzurum'daki olaylar! Uzman...

Kuzey Irak'ta Pençe Kilit Operasyonu sırasında hain terör örgütleri tarafından gerçekleştirilen roketatarlı saldırıda Piyade Sözleşmeli Er Muhammed Küçük şehit düştü.

Haber Videoları

Kuzey Irak'ta Pençe-Kilit Operasyonunda şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Muhammed Küçük'ün acı haberi Hatay'ın Hassa ilçesindeki ailesine verildi. Şehit Küçük'ün ikizinin de sözleşmeli er olarak Suriye'de görev yaptığı öğrenildi.



Alınan bilgiye göre, Bölücü terör örgütü tarafından Kuzey Irak'ta düzenlenen roketli saldırıda Pençe-Kilit Operasyonunda görev alan Piyade Sözleşmeli Er Muhammed Küçük şehit oldu. Şehidin acı haberi Hassa ilçesi Mazmanlı mahallesi Küçükger Mezrasındaki baba evine ulaştı.

İlçe Kaymakamı Osman Acar ile birlikte Jandarma Komutanlığı yetkilileri acı haberi baba Yakup Küçük ile diğer aile bireylerine haber verdi. Daha sonra eve ve çevreye Türk bayrakları asıldı.

Şehit Küçük'ün Mustafa isimli ikizinin de sözleşmeli er olarak Suriye'de görev yaptığı öğrenildi.Acı haberi duyan bölge sakinleri ise aileye taziyeye gelmeye başladı.



Bir mesaj yayınlayan Hassa Kaymakamı Osman Acar, "Pençe-Kilit Operasyonunda Kuzey Irak'ta roketatarlı saldırı sonucu Hassa Mazmanlı Mahallesinde ikamet eden kahraman hemşerimiz P.Söz.Er Muhammet Küçük şehit düşmüştür. Şehidimize Cenab-ı Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve aziz milletimize başsağlığı ve sabır-ı cemil dilerim.Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA