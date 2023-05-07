Kuzey Irak'ta nokta operasyon: PKK'nın sözde özel güç cephe sorumlusu Eyvaz Beyaz öldürüldü

Son dakika haberi... MİT, kırmızı bültenle aranan terör örgütü PKK/KCK'nın sözde özel güç cephe sorumlusu Eyvaz Beyaz'ı, Irak'ın Dohuk-Gara bölgesinde düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi. İmha edilen teröristin PKK’nın Karadeniz'e sızma için görevlendirdiği ekibin içinde yer aldığı belirlendi. Beyaz'ın 2010'da Gerze'de jandarma ve 2011'de Boyabat'ta emniyete ait araca silahlı saldırı ile 2012'de Trabzon'da Düzköy İlçe Jandarma Komutanlığına yönelik bombalı saldırının faili olduğu öğrenildi.