Haberler Haber Videoları Kuzey Irak'ta nokta operasyon: PKK'nın sözde özel güç cephe sorumlusu Eyvaz Beyaz öldürüldü

Kuzey Irak'ta nokta operasyon: PKK'nın sözde özel güç cephe sorumlusu Eyvaz Beyaz öldürüldü

Kuzey Irak'ta nokta operasyon: PKK'nın sözde özel güç cephe sorumlusu Eyvaz Beyaz öldürüldü
takvim.com.tr
07.05.2023 10:27

OTOMATİK OYNAT

Haber 29:42
"Küresel sermaye çeteleri...
Haber 02:45
Sudan'da büyükelçilik aracına...
Haber 03:07
Takoz olmayın başka ihsan...
Haber 03:10
Başkan Erdoğan: 14 Mayıs’tan...
Haber 01:07
Başkan Erdoğan: ''Bay bay...
Haber 18:34
Teröristin hükmü Türkiye'den...
Haber 04:35
Gabar'daki yeni petrol rezervi...
Haber 02:11
AK Parti'den büyük beğeni...
Haber 01:31
KEİPA zirvesinde Ukrayna'dan...
Haber 00:52
Konya'da feci kaza! 5 ölü 2...
Haber 01:43
HDP'liler kahvehane bastı: 4...
Haber 01:22
Feci kaza! Araç ikiye bölündü:...

Son dakika haberi... MİT, kırmızı bültenle aranan terör örgütü PKK/KCK'nın sözde özel güç cephe sorumlusu Eyvaz Beyaz'ı, Irak'ın Dohuk-Gara bölgesinde düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi. İmha edilen teröristin PKK’nın Karadeniz'e sızma için görevlendirdiği ekibin içinde yer aldığı belirlendi. Beyaz'ın 2010'da Gerze'de jandarma ve 2011'de Boyabat'ta emniyete ait araca silahlı saldırı ile 2012'de Trabzon'da Düzköy İlçe Jandarma Komutanlığına yönelik bombalı saldırının faili olduğu öğrenildi.

Haber Videoları
SON DAKİKA