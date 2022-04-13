Kuzeninin kafasına baltayla vurarak öldürdü! "Sadece iki kez vurdum" 15 yıl hapis cezası

Ziyaret sırasında E.Ç. ile H.Ç. arasında tartışma çıktı. Kısa süre sonra büyüyen tartışma sırasında E.Ç., eline aldığı balta ile H.Ç.'nin kafasına vurdu. Olayda yaralanan H.Ç. hayatını kaybetti. Gözaltına alınan alınan E.Ç. ise tutuklandı. Olayla ilgili E.Ç. hakkında 'kasten öldürme' suçundan açılan dava görülmeye devam etti. Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık E.Ç. ile H.Ç.'nin babası M.Ç., annesi Z.Ç., abisi İ.Ç. ve avukatlar katıldı.

Duruşmada son kez savunma yapan E.Ç., H.Ç.'nin kendisine küfrettiğini ileri sürerek, "Kız arkadaşımı ben askerdeyken rahatsız etmiş. Konuyla ilgili konuşurken bana küfretti ve yumrukla saldırdı. Ben de sadece balta ile iki kere kafasına vurdum.

"BENİ ÖLDÜRÜRLERDİ"

Evleneceğim kızın namusuna söz attı. Sonra beni aşağıya çağırıp bana yumruk attı. Benden kuvvetliydi. Ben de kendimi korudum. Ben anneme ve babama balta ile öldürdüğümü söyleyemedim. Yoksa beni öldürürlerdi. Benim karakol ile hiç alakam yok. Korktum, doğruyu anlatamadım. Abisini, annesini, babasını çok severim. Onlara karşı hiçbir düşmanlığım yok. Ben zerre kadar yalan konuşmuyorum." dedi.

"KALLEŞÇE BENİM OĞLUMU ÖLDÜRDÜLER"

Maktulün babası M.Ç. ise oğlu ile sanığın kesinlikle kavga etmediklerini ifade ederek, "Kesinlikle kavga etmediler. Oğlum ayakkabısını giyerken arkadan vurarak öldürmüştür. Oğlum 23 yaşındaydı. Oğlumu bu şahıs tasarlayarak öldürdü. Eğer oğlumla kavga etseydi bu sanığı parçalardı. Kalleşçe benim oğlumu öldürdüler. En ağır cezayı almasını talep ediyorum.

BALTALI CİNAYET ZANLISINA 15 YIL HAPİS

Savunmaların dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti, E.Ç.'nin müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını, olayı haksız tahrik altında işlediğinden ötürü cezasının 18 yıl hapis cezasına, geçmiş hali de dikkate alınarak cezanın 15 yıla düşürülmesine karar verdi. Kararın ardından maktulün annesi Z.Ç., "Ben 15 yıl cezayı kabul etmiyorum, idam edilsin." dedi