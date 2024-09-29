Kuyuya düşen inek 4 saatlik çalışmanın ardından kurtarıldı

Giriş Tarihi: 29 Eylül 2024, 19:27 Güncelleme Tarihi: 29 Eylül 2024, 19:27

Gaziantep'te bir tarladaki kuyuya düşen inek köylüler tarafından iş makinesi ile 4 saatlik çalışmanın ardından çıkarıldı.

Merkez Şahinbey ilçesinde bir tarlanın içinde bulunan su kuyusuna düşen inek, kuyudan köylüler tarafından kurtarıldı. Olay, Şahinbey ilçesine bağlı kırsal Doğanca Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir tarlada bulunan yaklaşık 10 metre derinliğindeki su kuyusuna bir inek düştü. İneğin kuyuya düştüğünü fark eden mahalle sakinleri, halat yardımıyla kuyuya inerek burada bulunan ineği kurtardı. Mahalle sakinleri tarafından iş makinesi ile 4 saatlik çalışmanın ardından kuyudan çıkarılan inek sahibine teslim edildi.

Veteriner kontrolünden geçirilen ineğin durumunun iyi olduğu belirtildi.