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Kütahya'da Soyu Tehlike Altındaki Kara Akbaba Tedaviye Alındı
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Kütahya'da Soyu Tehlike Altındaki Kara Akbaba Tedaviye Alındı

Giriş Tarihi: 04 Ekim 2024, 15:14 Güncelleme Tarihi: 04 Ekim 2024, 15:14

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bitkin halde bulunan ve soyu tehdit altında olan Kara Akbaba, Tavşanlı Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Avrupa'nın en büyük yırtıcı kuşu olarak bilinen Kara Akbaba, tedavi ve bakım sürecinin ardından doğal yaşamına geri bırakılacak.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde soyu tehdit altında bulunan Kara Akbaba, bakım ve tedavisi için Tavşanlı Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Tavşanlı ilçesine bağlı Şenlik köyü ile Gümüşgölcük köyleri arasında bitkin halde Kara Akbaba gören vatandaşlar, durumu Tavşanlı Orman işletme ile Tavşanlı Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne haber verdi. Tavşanlı Doğa Koruma ve Milli Parklar şubesi tarafından kontrolleri yapılan ve beslenmeye alınan akbabanın, tedavi ve bakımının tamamlanmasıyla yeniden doğal ortamına bırakılacağı belirtildi.
Soyu tehdit altında bulunan Kara Akbaba, boyu ve kanat açıklığı ile Avrupa'nın en büyük yırtıcı kuşu özelliğine sahip olarak biliniyor.

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