Kütahya’da park halindeki araçta yangın çıktı

OTOMOBİLDE YANGIN ÇIKTI

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Moymul Mahallesi Uğur Sokak'ta park halindeki Reno Safran marka otomobilde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

ALEVLER KISA SÜREDE ARACI SARDI

Yangın kısa sürede büyüyerek otomobili tamamen kapladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

ARAÇ KULLANILAMAZ HALE GELDİ

İtfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ancak otomobil kullanılamaz hale geldi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.