Kütahya’da park halindeki araçta yangın çıktı

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde park halindeki otomobilde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Araç kullanılamaz hale gelirken yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

OTOMOBİLDE YANGIN ÇIKTI
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Moymul Mahallesi Uğur Sokak'ta park halindeki Reno Safran marka otomobilde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

ALEVLER KISA SÜREDE ARACI SARDI
Yangın kısa sürede büyüyerek otomobili tamamen kapladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

ARAÇ KULLANILAMAZ HALE GELDİ
İtfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ancak otomobil kullanılamaz hale geldi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.

