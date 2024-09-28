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Kütahya’da Kaçak Silah Operasyonu! Çok Sayıda Silah ve Şarjör Ele Geçirildi
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Kütahya’da Kaçak Silah Operasyonu! Çok Sayıda Silah ve Şarjör Ele Geçirildi

Giriş Tarihi: 28 Eylül 2024, 00:48 Güncelleme Tarihi: 28 Eylül 2024, 00:53

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından İ.K. isimli şüpheliye yönelik düzenlenen operasyonda, 5 av tüfeği, 2 havalı tüfek, 1 tabanca ve 668 adet silah parçası ele geçirildi. İ.K. ve İ.M. isimli şahıslar gözaltına alındı.

Kütahya'da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce gerçekleştirilen operasyonda, 5 adet av tüfeği, 2 adet havalı tüfek, 1 adet tabanca ve 17 adet şarjör ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet suçu şüphelisi İ.K isimli şahsa yönelik olarak gerçekleştirilen operasyon neticesinde toplamda, 5 adet av tüfeği, 2 adet havalı tüfek, 1 adet tabanca,17 adet şarjör ve 668 adet silah parçası ele geçirildi.

Yakalanarak gözaltına alınan İ. K ve İ.M. hakkında adli işlem başlatıldı.

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