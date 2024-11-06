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Kütahya’da Fuhuş Skandalı! Elektrik Prizine Gizledikleri Kamera ile Müşterilerin Müstehcen Dakikaları Kaydeden Çete Yakalandı!
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Kütahya’da Fuhuş Skandalı! Elektrik Prizine Gizledikleri Kamera ile Müşterilerin Müstehcen Dakikaları Kaydeden Çete Yakalandı!

Giriş Tarihi: 06 Kasım 2024 15:53 Güncelleme Tarihi: 06 Kasım 2024 15:53

Kütahya’da masaj salonlarına düzenlenen fuhuş operasyonunda skandal detaylar ortaya çıktı. Elektrik prizine yerleştirilen gizli kamerayla müşterilerin müstehcen görüntülerinin kaydedildiği belirlenirken, operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı; 3'ü tutuklandı.

Kütahya'da masaj salonlarına düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 3'ü tutuklanırken, elektrik prizinin içine yerleştirilen gizli kamera ile müşterilerin müstehcen görüntülerinin kaydedildiği tespit edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kent merkezindeki 3 masaj salonuna operasyon düzenledi. Operasyonda, 'Fuhuş, fuhşa aracılık, teşvik veya zorlama' suçlarını işlediği iddiasıyla E.D. (23), N.S. (33), H.K. (36) isimli kadınlar ile E.D. (37), S.Ç. (39), B.Ç. (22), H.İ. (33), A.S. (30) ve Y.Y. (33) isimli 9 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 162 sentetik hap, 43 kurusıkı mermisi, 4 bıçak, 1 muşta, 2 hesap çizelgesi ve çok sayıda dijital materyal ele geçirilirken, bir masaj salonundaki odada bulunan elektrik prizinin içine gizli kamera yerleştirildiği ve müşterilerin müstehcen görüntülerinin kaydedildiği tespit edildi. 3 kadın şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden de 3'ü tutuklandı, diğerleri adli kontrolle salıverildi.

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