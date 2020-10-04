Kütahya'da çıkan yangında faciayı yaşadılar! 4 yaşındaki Yakup Sabri feci şekilde can verdi

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, bir apartmanın 5'inci katında yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangına Gediz, Eskigediz, Yenikent ve çevre itfaiyeleri müdahale etti. Anne kurtarıldı fakat 4 yaşındaki Yakup Sabri Günay, yaşamını yitirdi.
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