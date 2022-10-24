Haberler Haber Videoları Kütahya Tavşanlı'da işçi servisi traktöre çarptı: 13 yaralı

Kütahya Tavşanlı'da işçi servisi traktöre çarptı: 13 yaralı

Kütahya Tavşanlı'da işçi servisi traktöre çarptı: 13 yaralı
24.10.2022 11:58

OTOMATİK OYNAT

Haber 00:40
Teröristler duman oldu!
Haber 00:30
Önce bağlayıp sonra...
Haber 02:10
2023 asgari ücret ne kadar...
Haber 03:22
FETÖ'cüden alçak saldırı
Haber 00:10
Yuh diyeceksiniz!
Haber 24:53
Kılıçdaroğlu'na hamburger...
Haber 05:33
Erdoğan'dan BAŞÖRTÜSÜ için...
Haber 01:30
1 dolarlık teröristlerden '5...
Haber 00:15
HDP'nin adayı Kılıçdaroğlu
Haber 00:33
PKK'lı kadın terörist...
Haber 00:39
Maden kazası için Meclis...
Haber 00:45
Binali Yıldırım trafik kazası...

Son dakika haberleri... Kütahya Tavşanlı karayolunda fabrikaya işçi taşıyan bir servis aracı pancar yüklü traktöre çarptı. Kazada, midibüsteki 13 kişi yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Haber Videoları

Kaza, Kütahya- Tavşanlı kara yolunun 20'inci kilometresindeki Köprüören mevkisinde meydana geldi. Fabrikaya işçi taşıyan 43 HD 858 plakalı servis midibüsü, önünde giden pancar yüklü traktöre çarptı. Kazada, midibüsteki 13 kişi yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Kaza nedeniyle kara yolunda kilometrelerce kuyruk oluşurken, ulaşım tek şeritten sağlanıyor.

SON DAKİKA