Kütahya Tavşanlı'da işçi servisi traktöre çarptı: 13 yaralı

Son dakika haberleri... Kütahya Tavşanlı karayolunda fabrikaya işçi taşıyan bir servis aracı pancar yüklü traktöre çarptı. Kazada, midibüsteki 13 kişi yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
Son dakika haberleri... Kütahya Tavşanlı karayolunda fabrikaya işçi taşıyan bir servis aracı pancar yüklü traktöre çarptı. Kazada, midibüsteki 13 kişi yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
Kaza, Kütahya- Tavşanlı kara yolunun 20'inci kilometresindeki Köprüören mevkisinde meydana geldi. Fabrikaya işçi taşıyan 43 HD 858 plakalı servis midibüsü, önünde giden pancar yüklü traktöre çarptı. Kazada, midibüsteki 13 kişi yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
Kaza nedeniyle kara yolunda kilometrelerce kuyruk oluşurken, ulaşım tek şeritten sağlanıyor.