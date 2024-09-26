PODCAST CANLI YAYIN
Kütahya-Tavşanlı karayolunda otomobil alev aldı
Haberler Haber Videoları

Kütahya-Tavşanlı karayolunda otomobil alev aldı

Giriş Tarihi: 26 Eylül 2024, 01:01 Güncelleme Tarihi: 26 Eylül 2024, 01:07

Kütahya'da seyir halindeki bir otomobil, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı aniden alev aldı. Tavşanlı'dan Kütahya istikametine giden araç, sürücüsünü zor durumda bıraktı. Araç aniden yanmaya başlayınca, sürücü kendisini son anda dışarı atmayı başardı. Yangının fark edilmesi üzerine, yoldan geçen vatandaşlar olaya hemen müdahale etti. Durumun ciddi olduğunu anlayan çevredeki sürücüler itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına aldı. Alevlerin hızla yayıldığı otomobil, itfaiyenin müdahalesine rağmen tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

SIRADAKİ VİDEO
Kız arkadaşına kızıp hayatına son verdi
25.09.2024Çarşamba
Genç kadın sokak ortasında bıçaklandı
25.09.2024Çarşamba
Kamyonetle çarpışan Tofaş hurdaya döndü: 3 yaralı
25.09.2024Çarşamba
Başakşehir’de demir yüklü kamyonet devrildi, 3 çocuk demirlerin altında kaldı
25.09.2024Çarşamba
Florya'da araç alev alev yandı
25.09.2024Çarşamba
Bunlar da Var
İzmir Konak’taki kaza kamerada! İşte otomobilin alt geçide uçma anı! 00:12
İzmir Konak'taki kaza anı kamerada: 3 ölü!
25.09.2024Çarşamba
Metin Arolat ölüm anı kamerada! 01:22
Metin Arolat'ın ölüm anı kamerada!
25.09.2024Çarşamba
Antalya Aksu’da Motosiklet Kazası: 2 ölü! 02:07
Antalya'da Motosiklet Kazası: 2 ölü!
24.09.2024Salı
İntihar eden TikTok fenomeni Kübra Aykut’un teyzesinden şok sözler: Ölmeden bir gün önce... 01:40
TikTok fenomeni Kübra Aykut'un teyzesinden şok sözler: Ölmeden bir gün önce...
25.09.2024Çarşamba
CANLI YAYIN
SON DAKİKA